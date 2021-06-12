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Писательница Петрушевская очень мучилась в Союзе. Да и сейчас страдает

Писательница Петрушевская очень мучилась в Союзе. Да и сейчас страдает

Страшную весть принесла в наш дом писательница Петрушевская . К слову сказать неплохая писательница.

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Анна Лисовская
Чё к чему?)))
сергей Бахарев
не признанный гений вот и сходит с ума а по простому идиотка
карюкалов вячеслав
А кто такая Петушевская?
oleg олейник
О многом говорит одна фраза этой так называемой великой писательницы , что при Андропове "Как сейчас помню - хватали на месте , ломали рёбра и прилюдно вешали на площадях" ! Мой уровень возмущения этим показательным бредом выше всяких категорий !
Виктор Науменко
Я ее не читал

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