Писательница Петрушевская очень мучилась в Союзе. Да и сейчас страдает

Сергей ЕКультураПисательница Петрушевская очень мучилась в Союзе. Да и сейчас страдает Страшную весть принесла в наш дом писательница Петрушевская . К слову сказать неплохая писательница.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЛисовскаяЧё к чему?)))СБсергей Бахаревне признанный гений вот и сходит с ума а по простому идиоткакарюкалов вячеславА кто такая Петушевская?oleg олейникО многом говорит одна фраза этой так называемой великой писательницы , что при Андропове "Как сейчас помню - хватали на месте , ломали рёбра и прилюдно вешали на площадях" ! Мой уровень возмущения этим показательным бредом выше всяких категорий !Виктор НауменкоЯ ее не читалКомментировать
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