В Киеве взрывы и новые пожары (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве взрывы и новые пожары. Атака дронов не прекращается. Один из прилетов в Голосеевском районе.
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