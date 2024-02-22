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«Удар по французскому авиастроению»: Индия предпочла сотрудничество по бразильским самолетам C-390

«Удар по французскому авиастроению»: Индия предпочла сотрудничество по бразильским самолетам C-390

В начале февраля бразильский авиастроитель Embraer и индийская компания Mahindra достигли предварительных договоренностей о закупке Нью-Дели в интересах ВВС страны средних военно-транспортных самолетов C-390 Millennium, а также развертывании их производства в стране.

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