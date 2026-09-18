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Газета.ру

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Царукян и Руффи провели битву взглядов перед поединком на UFC 331

Царукян и Руффи провели битву взглядов перед поединком на UFC 331

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян и бразильский боец Маурисио Руффи провели битву взглядов перед поединком на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

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