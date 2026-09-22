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Журнал «Профиль»

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Человек пострадал при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

Человек пострадал при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы оборудования. Отравился угарным газом сотрудник ГРЭС 1993 года рождения.

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