В Калужской области снизились цены на огурцы и помидоры

В Калужской области подешевели огурцы и помидоры. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили на заседании штаба по мониторингу цен на продовольственные товары, которое провёл министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.
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