В Калуге автомобиль сбил человека на переходе и уехал с места ДТП

Накануне, 20 марта, в шестом часу утра автомобиль «Нива Шевроле» сбил на Моторной улице в Калуге 53-летнюю женщину и уехал с места ДТПНакануне, 20 марта, в шестом часу утра автомобиль «Нива Шевроле» сбил на Моторной улице в Калуге 53-летнюю женщину и уехал с места ДТП.
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