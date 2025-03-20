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Калужские новости

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В Калуге автомобиль сбил человека на переходе и уехал с места ДТП

В Калуге автомобиль сбил человека на переходе и уехал с места ДТП

Накануне, 20 марта, в шестом часу утра автомобиль «Нива Шевроле» сбил на Моторной улице в Калуге 53-летнюю женщину и уехал с места ДТПНакануне, 20 марта, в шестом часу утра автомобиль «Нива Шевроле» сбил на Моторной улице в Калуге 53-летнюю женщину и уехал с места ДТП.

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