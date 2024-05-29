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В Актау завершается строительство оптово-распределительного центра для продуктов питания

В Актау завершается строительство оптово-распределительного центра для продуктов питания

В Актау завершено  на 95% строительство оптово-распределительного центра. Заместитель акима города Дархан Абдалиев посетил центр, расположенный в 36 микрорайоне, чтобы ознакомиться с ходом работ, сообщает пресс-служба акимата города.

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