В Актау завершается строительство оптово-распределительного центра для продуктов питания

В Актау завершено на 95% строительство оптово-распределительного центра. Заместитель акима города Дархан Абдалиев посетил центр, расположенный в 36 микрорайоне, чтобы ознакомиться с ходом работ, сообщает пресс-служба акимата города.
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