Собянин: Более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

Здесь оказывается современная качественная медпомощь В Москве ровно год назад правительством города был открыт флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи, который назвали в честь Склифосовского.
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