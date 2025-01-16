Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам укреплять взаимосвязанность и сотрудничество в области производительных сил нового качества

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам усиливать взаимосвязанность и совместно создать передовую платформу для сотрудничества в области производительных сил нового качества, а также выстроить стабильные и бесперебойные трансграничные производственно-сбытовые цепочки.