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Китай

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Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам укреплять взаимосвязанность и сотрудничество в области производительных сил нового качества

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Вьетнам усиливать взаимосвязанность и совместно создать передовую платформу для сотрудничества в области производительных сил нового качества, а также выстроить стабильные и бесперебойные трансграничные производственно-сбытовые цепочки.

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