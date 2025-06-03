Эксперт Болотова объяснила, как нейросети меняют рынок труда

Специалист призвала не считать ИИ угрозой Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова рассказала RT, как оставаться актуальным специалистом в эпоху нейросетей.
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