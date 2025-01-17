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Алькарас второй раз вышел во вторую неделю Australian Open

Алькарас второй раз вышел во вторую неделю Australian Open

В третьем круге он обыграл Нуну Боржеса – 6:2, 6:4, 6:7(3), 6:2. Испанец второй раз в карьере вышел во вторую неделю в Мельбурне (первый был в 2024-м).

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