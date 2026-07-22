Захарова раскритиковала Рубио за слова о несерьезном подходе к переговорам

Весь мир уже осознал, как на самом деле Запад ведет переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание госсекретаря Марко Рубио о якобы несерьезном отношении Ирана к переговорам в своем Telegram-канале.