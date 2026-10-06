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Царьград

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ДТП с Mercedes и Changan парализовало улицу Мечникова в Ростове

ДТП с Mercedes и Changan парализовало улицу Мечникова в Ростове

Вечером 6 октября на пересечении улицы Мечникова и Халтуринского переулка столкнулись «Мерседес» и «Чанган», после чего затор протяжённостью около двух километров растянулся от улицы Курганской до кольцевой развязки у Комсомольского сквера.

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