Льюис Хэмилтон: Одна из худших гонок в моей карьере!MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон остался недоволен своим выступлением, несмотря на лучший результат в сезоне – четвертое место.
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