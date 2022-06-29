В Липецкой области для сельских школьников организована профильная лагерная смена ЮИД

В Липецкой области для сельских школьников организована профильная лагерная смена ЮИД

В Долгоруковском районе была открыта профильная лагерная смена, задачей которой станет повышение знаний школьников по тематике безопасности дорожного движения.

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