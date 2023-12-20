Александр Цыпкин высказался о разводе с Оксаной Лаврентьевой

Вчера Оксана Лаврентьева сообщила о том, что разводится с писателем Александром Цыпкиным. Несколько лет женщина учила подписчиков, как надо выстраивать отношения, как общаться с мужчиной, чтобы был идеальный брак.
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