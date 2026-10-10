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Воронежские новости

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На трассе Воронеж-Тамбов тягач врезался в КамАЗ, ущерб составил 2,3 млн рублей

На трассе Воронеж-Тамбов тягач врезался в КамАЗ, ущерб составил 2,3 млн рублей

Общая сумма ущерба и судебных расходов составила 2,3 млн рублей, средства на счетах виновников аварии отсутствовали, поэтому приставы арестовали имущество и запретили выезд за границу.

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