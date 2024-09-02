Путин: решения руководителей СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине

Решения лидеров Советского Союза сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своей поездки в Монголию.
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