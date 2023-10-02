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СФР опубликовал график выплат, пособий и пенсий в октябре-2023

СФР опубликовал график выплат, пособий и пенсий в октябре-2023

— Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; — выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных; пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей); — пособие на детей от 8 до 17 лет (тем семьям, кто получает данное пособие до истечения срока, на который оно установлено).

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