В Харькове представители военкомата устроили облаву прямо на проезжей части, заблокировав гражданскую машину на светофоре ради принудительного призыва водителя, передает местное издание Время.
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