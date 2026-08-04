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5koleso.ru

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Представлен кроссовер Arcfox Alpha T7 от BAIC: он будет стоить до 2,3 млн рублей в Китае

Новый BAIC Arcfox Alpha T7 выйдет на китайский рынок в гибридном и электрическом исполнениях. Автомобиль будет представлен в ценовой категории до 200 000 юаней (то есть до 2,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу).

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