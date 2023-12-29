В Нидерландах происходит нечто странное и непонятное. Оказалось, что страна должна готовиться к конфликту с Россией, и это касается как армии, так и населения в целом, заявил командующий голландской армией Мартин Вийнен.
"Решение принято": Генерал НАТО предложил повторить против русских Drang nach Osten
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АН
Алексей Наседкин
Чего им неймётся? Позорит звание генерал. Хотя и у нас к этому званию такое: присваивают тем, кому попало и те, не понятно кто.
Ответить
7 час.
СК
Сергей Кочегаров
"Drang nach Osten" - а потом "Драп(ать) нах... нах зюйде. Повторение мать учения... Чтоб историю не забывали.
Ответить
7 час.
Ратник Ратник
В 19 веке в России учили французский. Взяли Париж. В 20 - немецкий - вошли в Берлин. В 21 учим английский Ждите. Уже скоро будем в Лондоне и Вашингтонне.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии