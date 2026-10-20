Sony Ramany/Zuma/TASS В Бангладеш не менее 14 человек погибли и еще 26 получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.
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