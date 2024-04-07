Кто придумал мини-юбки и виниловые дождевики: Модная революция Мэри Куант

С нами не соскучишься!

Мэри Куант знают и помнят как изобретательницу мини-юбок. Однако она же в 50-е годы ввела в моду короткие шорты, яркие колготки, виниловые дождевики, создала первую авторскую палетку теней, сделала Твигги эталоном и полностью изменила вектор развития женской моды.