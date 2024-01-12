ГАИ Бобруйска осуществила отработку города.

Рейдовые мероприятия прошли на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети.Основная задача - пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств: задержание нетрезвых и бесправных водителей, нарушение правил обгона и маневрирования, проезд пешеходных переходов и перекрестков, а также правил перевозки пассажиров.
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