На кладбищах в США появляется всё больше могил американцев, воевавших на стороне ВСУ. «Кто-то из них отправился воевать «за землю предков», кто-то, очевидно, за деньги, но исход у такой командировки один — билет на тот свет», — пишет РИА Новости.