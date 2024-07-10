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Прибыль банков под угрозой от снижения ставок из-за роста убытков по кредитам

В грядущем сезоне отчетности, Аналитики Уолл-стрит ожидают, что крупные американские банки покажут снижении прибыли по ряду причин, среди которых: Увеличение резервов на покрытие проблемных кредитов: Банки ожидают роста потенциальных потерь по корпоративным и промышленным кредитам, а также кредитам на коммерческую недвижимость.

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