Заявление представитель Совбеза США Кирби после массированного ракетного удара по Киеву в понедельник о том, что американцы не изменят ограничения на использование своего оружия ВСУ, говорит о тактической победе президента РФ Владимира Путина.
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