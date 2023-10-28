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Армия проверит мигрантов на патриотизм

Армия проверит мигрантов на патриотизм

Сбежавшие из военкомата уроженцы Таджикистана обнажили недочеты в работе с новыми гражданами РФ @ Кирилл Каллиников/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Следователи возбудили уголовные дела против двух уклонистов – уроженцев Таджикистана.

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