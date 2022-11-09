Политика как она есть

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Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайский производитель двигателей для самолетов, вертолетов и беспилотников Skyrizon, являющийся одним из главных инвесторов компании «Мотор Сич», намерен взыскать с Украины все убытки, понесенные в связи с национализацией Запорожского актива.

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