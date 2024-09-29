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ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР

ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР

Российские войска полностью взяли под контроль Макеевку в Луганской Народной Республике. За сутки в зоне СВО уничтожено 1965 украинских боевиков и 11 полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

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