Пропавшего в августе седовласого мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 73-летнего Ивана Александровича Тарутина из Уссурийска. С августа 2023 года мужчина не выходит на связь с родственниками, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".