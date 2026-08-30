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Эксперт Овчинский об отношениях РФ с США: «Есть шанс, что красная кнопка не будет нажата»

Эксперт Овчинский об отношениях РФ с США: «Есть шанс, что красная кнопка не будет нажата»

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Россия и США должны поддерживать контакты друг с другом, и президент РФ Владимир Путин грамотно выстраивает отношения с Вашингтоном.

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