Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    во всех фотографиях сквозит нищета и убогостьСоветская оттепел...
  • Зоя Копань
    Ну что может понравиться евреям изгнанным из "демократичной просвещенной Европы", только то что можно охмурять, вешат...Как и когда на Ру...
  • Владимир Моргунов
    ЕЩЕ ПРОЩЕ-БАШКУ НАЛЫСО...17 людей, которым...

Связаны ли синестезия и расстройства аутистического спектра генетически?

Связаны ли синестезия и расстройства аутистического спектра генетически?

Ученые из Швеции в новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, указали на потенциальное влияние генетики и средовых факторов на индивидуальные различия в синестезии и ее связи с аутизмом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх