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Индия: 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате пожара, вызвавшего несколько...

Индия: 11 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате пожара, вызвавшего несколько взрывов на заводе по производству петард в районе Пура Муфти округа Каушамби, штат Уттар-Прадеш, во второй половине дня 31 августа.

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