Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму

Басманный суд Москвы заочно арестовал за распространение ложной информации о ВС РФ и призывы к терроризму писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).
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