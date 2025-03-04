Американский игрок клуба КХЛ получил российский паспорт

Американский форвард «Амура» Александр (Алекс) Гальченюк получил российский паспорт. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края и председатель попечительского совета клуба Сергей Абрамов, слова которого приводятся в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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