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Американский игрок клуба КХЛ получил российский паспорт

Американский игрок клуба КХЛ получил российский паспорт

Американский форвард «Амура» Александр (Алекс) Гальченюк получил российский паспорт. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края и председатель попечительского совета клуба Сергей Абрамов, слова которого приводятся в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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