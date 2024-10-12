"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно

да они на сегодня дороже наших................. мигрант за 3000рублей в день уже отказывается работать...... а ты про зарплату пишешь фигню какуету..... слезь с дивана и выйди на улицу поинтересуйся у людей......... а наши за 3000руб.в день ГОЖУ ВОРОТЯТ........

Юрий Николаев

Ещё одно ЧМО появилось топящее за мигрантов!!! Вы СКОТЫ полностью угробили Советскую школу, где действительно была Семья и Школа! А теперь пытаетесь выкрутиться из своей же дурости! Мигрантов ему в СХ подавай! Мало у нас дристунов, так он решил ВСЮ страну отравить! Верните на место наше советское обучение в школах, верните СПТУ, ГПТУ, а не эти сраные коледжи где не детей учат, а бабло делят и появятся и специалисты, и рабочие!