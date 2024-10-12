Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно

"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно

Коллаж Царьграда Высказывание экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва о необходимости организовать агрорезервации мигрантов вызвало неоднозначную реакцию.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
да они на сегодня дороже наших................. мигрант за 3000рублей в день уже отказывается работать...... а ты про зарплату пишешь фигню какуету..... слезь с дивана и выйди на улицу поинтересуйся у людей......... а наши за 3000руб.в день ГОЖУ ВОРОТЯТ........
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8 час.
alik3456 Джексон
Что бы не выращивал мигрант - всё равно получается анаша...
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3 час.
Юрий Николаев
Ещё одно ЧМО появилось топящее за мигрантов!!! Вы СКОТЫ полностью угробили Советскую школу, где действительно была Семья и Школа! А теперь пытаетесь выкрутиться из своей же дурости! Мигрантов ему в СХ подавай! Мало у нас дристунов, так он решил ВСЮ страну отравить! Верните на место наше советское обучение в школах, верните СПТУ, ГПТУ, а не эти сраные коледжи где не детей учат, а бабло делят и появятся и специалисты, и рабочие!
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3 час.

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