Верните армии лейтенантов! Челябинское танковое как пример нечеловеческих усилий — и лишь для того, чтобы вернуть порушенное

Стараниями безголовых «реформаторов» в многолетней разрухе оказалась почти вся система военного образования России Сергей Ищенко Фото: Егор Алеев/ТАСС 13 сентября Челябинск вместе со всей остальной Россией в очередной раз отметил День танкиста.
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Разрушить что-то , хорошо себя зарекомендовавшее - никаких мозгов не надо! Отдай это в руки "бизнеса" и ..."рынок быстро порешает!". А вот что-то полезное построить..в условиях пещерного капитализма мало реально. Где не воняет прибылью, там денег "бизнеса ( слово-то какое поганое)"- никогда не увидеть.
"офицеров-танкичов" - это кто такие? Так торопился пёрнуть, что забыл штаны снять. Ну а диссонанс у тебя и авторишко (по твоему) не говорит что плохо, а трудно, но логику у тебя отшибло когда уронили. А разваливали училища такие как ты, предавшие присягу. Теперь давай блесни "умом"
На момент расформирования такого количества офицеров-танкистов не надо было и это нужно признать. И то, что решили восстановить училище, это правильно. Но у авторишки какой-то диссонанс, уничтожили плохо, возрождают тоже.
Да "великие" стратеги во власти