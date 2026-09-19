Верните армии лейтенантов! Челябинское танковое как пример нечеловеческих усилий — и лишь для того, чтобы вернуть порушенное

Стараниями безголовых «реформаторов» в многолетней разрухе оказалась почти вся система военного образования России Сергей Ищенко Фото: Егор Алеев/ТАСС 13 сентября Челябинск вместе со всей остальной Россией в очередной раз отметил День танкиста.