Председатель правительства Мишустин определил кураторов работы по целям развития

Председатель правительства Михаил Мишустин объявил, какие вице-премьеры, министерства и ведомства будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным.
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