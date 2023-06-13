smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Остолопенберг встретился с самоходным байдедом и они поговорили о своем, о "девичьем"-как победить непобедимую Россию...Мир станет опасне...
  • Валентин Щербаков
    Мир станет на 100% чище и лучше, когда сдохнут такие озверевшие русофобы как педераст Столтенберг и его лживый оппоне...Мир станет опасне...
  • tsan tsan
    Хватит чушь молоть. Автор хоть раз колодец видел ?За колодец на дач...

Глава Минпромторга назвал "народный" российский автомобиль

Глава Минпромторга назвал "народный" российский автомобиль

Денис Мантуров рассказал, какой российский автомобиль можно считать народным, и почему авто за полмиллиона нельзя выпускать в настоящее время.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх