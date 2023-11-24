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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» может отозвать Окоронкво из аренды в «Арсенале» зимой, если заплатит неустойку. Он лучший бомбардир Первой лиги

«Краснодар» может отозвать Окоронкво из аренды в «Арсенале» зимой, если заплатит неустойку. Он лучший бомбардир Первой лиги

С июля форвард выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», при этом в договоре есть опция: «быки» вправе вернуть 20-летнего нигерийца зимой за финансовую компенсацию при согласии «оружейников», сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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