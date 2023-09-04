ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС

Пусть обучают специалистов на родине за те деньги что мигранты высылают. Почему Россия должна учить их, а выгодопреобретатель страна из которой приехали?

Negnost Ros

Эмигрантов начали завозить во времена Ельцина. Рабочих рук в такой большой стране, как РФ в когда хватало с запасом. Но некоторые дельцы хотели дешёвой рабочей силы. Они и завозят .При этом падает качество , растет криминал. Почему то нелегалы не хотят уважать законы и народы РФ. В нашей стране проживают много народов и они с уважением относятся друг к другу. У нелегалов уважения нет .