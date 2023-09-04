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ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС

ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС

ИТОГ ПОТРЯС 25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Пусть обучают специалистов на родине за те деньги что мигранты высылают. Почему Россия должна учить их, а выгодопреобретатель страна из которой приехали?
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10 час.
Negnost Ros
Эмигрантов начали завозить во времена Ельцина. Рабочих рук в такой большой стране, как РФ в когда хватало с запасом. Но некоторые дельцы хотели дешёвой рабочей силы. Они и завозят .При этом падает качество , растет криминал. Почему то нелегалы не хотят уважать законы и народы РФ. В нашей стране проживают много народов и они с уважением относятся друг к другу. У нелегалов уважения нет .
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8 час.
Юрий Стенякин
детей мигрантов надо учить. Русский язык, немного математики, и трудовые дисциплины-плотничество, строительство, навыки ЖКХ
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1 час.

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