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ТАСС

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Общая явка на выборах в Госдуму в Запорожской области превысила 78%

Общая явка на выборах в Госдуму в Запорожской области превысила 78%

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Общая явка на выборы в Государственную Думу, с учетом предварительного голосования, в Запорожской области на 15:00 мск составила 78,55%.

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