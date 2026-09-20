Общая явка на выборах в Госдуму в Запорожской области превысила 78%

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Общая явка на выборы в Государственную Думу, с учетом предварительного голосования, в Запорожской области на 15:00 мск составила 78,55%.
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