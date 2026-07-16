Euroclear попросил приостановить дело по иску Банка России на 200 млрд евро

www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency Бельгийский депозитарий Euroclear Bank подал ходатайство о приостановке рассмотрения дела по иску Банка России о взыскании порядка 200 млрд евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда.
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