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Euroclear попросил приостановить дело по иску Банка России на 200 млрд евро

Euroclear попросил приостановить дело по иску Банка России на 200 млрд евро

www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency Бельгийский депозитарий Euroclear Bank подал ходатайство о приостановке рассмотрения дела по иску Банка России о взыскании порядка 200 млрд евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда.

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