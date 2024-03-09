NBC: Республиканцы в конгрессе работают над пакетом помощи Киеву в виде кредита

Представляющие Республиканскую партию члены Конгресса Соединённых Штатов Америки приступили к созданию другого пакета поддержки для киевского режима, который окажется возможно профинансировать благодаря кредитованию.
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