Страховку и «обратный билет» нужно заставить въезжающих оплачивать самостоятельно — как во всех цивилизованных странах

Иммигранты, въезжающие в Россию, должны быть платежеспособными. Инициативу ввести систему «обратных билетов» для въезда иностранных специалистов и сделать залог обязательным выдвинули депутаты думской фракции «Новые люди».
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