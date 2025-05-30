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Вот история

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    С этого залога нужно было начинать, когда стали запускать к нам в страну миллионы мигрантов целыми кишлаками - с женщ...Страховку и «обра...
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Страховку и «обратный билет» нужно заставить въезжающих оплачивать самостоятельно — как во всех цивилизованных странах

Страховку и «обратный билет» нужно заставить въезжающих оплачивать самостоятельно — как во всех цивилизованных странах

﻿﻿Иммигранты, въезжающие в Россию, должны быть платежеспособными. Инициативу ввести систему «обратных билетов» для въезда иностранных специалистов и сделать залог обязательным выдвинули депутаты думской фракции «Новые люди».

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Комментарии
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O
Olga
С этого залога нужно было начинать, когда стали запускать к нам в страну миллионы мигрантов целыми кишлаками - с женщинами, детьми, стариками, абсолютно не нужными в России. Хотя нужны были только трудовые мигранты, для них залог тоже должен быть обязательным. Почему Россия потом тратит огромные средства на депортацию мигрантов правонарушителей? А там таких каждый второй.
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