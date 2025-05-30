Страховку и «обратный билет» нужно заставить въезжающих оплачивать самостоятельно — как во всех цивилизованных странах

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Olga

С этого залога нужно было начинать, когда стали запускать к нам в страну миллионы мигрантов целыми кишлаками - с женщинами, детьми, стариками, абсолютно не нужными в России. Хотя нужны были только трудовые мигранты, для них залог тоже должен быть обязательным. Почему Россия потом тратит огромные средства на депортацию мигрантов правонарушителей? А там таких каждый второй.