"Байдену стало хуже": В США не стали скрывать то, что происходит за закрытыми дверьми

WSJ утверждает, что состояние американского лидера демонстрирует признаки ухудшенияВ The Wall Street Journal по итогам общения с осведомлёнными политиками пришли к выводу, что состояние президента США продолжает ухудшаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии