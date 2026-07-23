@ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство Tекст: Вера Басилая Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.